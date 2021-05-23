الطّبوبي: خطاب رئيس الحكومة الليبية واقعي وناجع ويبعث الأمل في الشعب الليبي

قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التونسية الليبية، أنه تفاجأ بخطاب رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، لما فيه من واقعية ونجاعة وكذلك السهل الممتنع.

وأضاف الطبوبي أن هذا الخطاب يبعث الأمل والطمأنينة في الشعب الليبي وسيشق مستقبلا أفضل بين البلدين.

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كما أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على أواصر العلاقات بين البلدين و القرابة الأسرية بين الشعبين مبينا أهمية الانطلاق نحو الفعل والحد من البيروقراطية الادارية.