المنفي يتلقى دعوة رسمية لزيارة قطر

وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد دعوة رسمية إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لزيارة الدوحة، نقلها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

واستقبل المنفي، اليوم الأحد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق له والذي وصل طرابلس على رأس وفد رفيع اليوم الأحد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي ووزير الخارجية القطري تناول سير العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، ومستجدات الوضع العربي والإقليمي.

وأضاف أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وجه دعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي لزيارة قطر موجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الدولة».

– المنفي يبحث مع وزير الخارجية القطري سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

– الدبيبة يبحث ووزير الخارجية القطري تعزيز العلاقات الثنائية

– تشكيل لجان مشتركة لدراسة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين ليبيا وقطر

والتقى وزير الخارجية القطري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمقر ديوان رئاسة الوزراء، وبحثا معا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وعدد من الوزراء.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اتفاق الجانبين على تشكيل لجان مشتركة لدراسة وتقييم الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

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