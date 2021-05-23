فتح الله السعيطي يلتقى وزير خارجية قطر في طرابلس

التقى عضو مجلس النواب ” فتح الله السعيطي ” ، وزير خارجية قطر محمد آل ثاني على هامش زيارته إلى العاصمة طرابلس.

وقال السعيطي، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، نقلنا تأكدينا خلال اللقاء مع الوزير القطري على أهمية أن تبني ليبيا علاقات متزنة مع الأطراف الدولية أساسها مصلحة الشعبين الصديقين على حد وصفه.

وأكد للويز دعم رؤية حكومة الوحدة الوطنية في الانفتاح على الجميع، وإجراء شراكات دولية مرتبطة بمعالجة المختنقات المعيشية للمواطن، مضيفا، من المهم أن تكون بوصلة السياسية الخارجية الليبية هي مصلحة الشعب الليبي، وأولوياتها هي المواطن.