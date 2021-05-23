عميد بلدية سرت يبحث مشاكل منطقة جارف

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني عدد من المشاكل التي تعاني منها منطقة جارف، منها نقص المياه ومشاكل الصرف الصحيـ وذلك خلال اجتماع اليوم الأحد.

وخلال اللقاء في مكتبه مع رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي للمنطقة، جرى التطرق إلى قضايا تسرب المياه السوداء، ومناقشة دعم القطاع الصحي والحرس البلدي والشرطة الزراعية بالامكانيات اللازمة.

وشدد المعداني على أن الوقوف مع المنطقة من أولويات البلدية وأنه بصدد زيارة منطقة جارف برفقة مسؤولي شركة النظافة والمياه والاسكان والمرافق.

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