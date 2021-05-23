” يان كوبيش ” يبحث في تركيا مع ممثلين أمنيين رفيعي المستوى أنشطة وجهود الأمم المتحدة في ليبيا

أنقرة 23 مايو 2021 ( وال )- بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” يان كوبيش ” اليوم الأحد، مع وزير الخارجية التركي ” مولود تشاووش أوغلو ” آخر التطورات في ليبيا وما حولها.

وأفادت البعثة الأممية في ليبيا عبر موقعها الالكتروني أن ” يان كوبيش ” ناقشا خلال زيارة رسمية قام بها اليوم إلى تركيا مع ” تشاووش أوغلو “، أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بطريقة متوازنة ومتسلسلة، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الثقة بين مختلف الأطراف.

وأكد الجانبان على الأهمية الحاسمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية في ديسمبر 2021 – على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبحسب ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021) – وأهمية دعم السلطة التنفيذية المؤقتة والمؤسسات الأخرى لتحقيق هذا الهدف، من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وتعزيز جهود توحيد البلاد ومؤسساتها.

من جهته أعرب وزير الخارجية التركي خلال لقائه ” يان كوبيش “، عن دعم بلاده الثابت لعملية الحوار الليبي التي يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة.

وفي أنقرة، تبادل المبعوث الخاص يان كوبيش؛ الآراء حول الوضع في ليبيا مع ممثلين أمنيين رفيعي المستوى، حيث أطلعهم من جانبه على أنشطة وجهود الأمم المتحدة في ليبيا. (وال)

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