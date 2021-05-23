انطلاق حملة التطعيمات الثانية بالجفرة

انطلقت اليوم الاحد بعيادة مكتب الرعاية الصحية الاولية ببلدية الجفرة حملة التطعيمات للمواطنين من الاعمار فوق الستين سنة الذين وجهت لهم رسائل نصية من المركز الوطني للامراض.

وأوضح إمحمد ابوبكر المدير التنفيذي لحملة تطعيمات جائحة كورونا بالجفرة لبوابة افريقيا الاخبارية بان عدد الاشخاص المسجلين في المنظومة المستهدف تطعيمهم باللقاح الصيني 770 مواطن من الاعمار فوق الستين عاما .

وأشار الى ان صعوبات تواجههم في عملية نقل التطعيمات من المركز الرئيسي الى الجفرة من ناحية طول المسافة والتكلفة المالية بسبب اغلاق الطريق بين الجفرة وابونجيم .

هذا ودعا مواطني بلدية الجفرة بكافة مناطقها الى اهمية الاسراع في تسجيل بياناتهم بمنظومة المركز الوطني للامراض لجلب كمية التطعيمات حسب اعداد المواطنين المسجلين.