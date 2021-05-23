“بالكور”: حجم الميزانية كبير جدًا وسيكون له أثر سلبي على سعر الصرف

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد المنعم بالكور أن جلسة مجلس النواب ستعقد في مدينة طبرق، وستخصص لمناقشة بندين أساسيين، الأول يتمثل في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، والبند الثاني ملف المناصب السيادية”.

وقال «بالكور» ، في تصريحات صحفية، إن “مشروع الميزانية الذي قدم لرئاسة مجلس النواب يوم 15 من شهر مارس الماضي تمت دراسته بشكل جيد من قبل اللجنة المالية، التي أعدت تقريرًا فنيًا بخصوصه عُرض على مجلس النواب، مع التوصية بإرجاع مشروع الميزانية إلى الحكومة، وبالتالي على الحكومة الالتزام بالملاحظات”.

وأضاف: “الحكومة أخذت ببعض الملاحظات وتم تقديم مشروع الميزانية لرئاسة مجلس النواب من جديد، وسيتم عرضها يوم الإثنين القادم”.

وحول أهم تحفظات مجلس النواب على مشروع الميزانية، أشار “بالكور” إلى أن “حجم الميزانية المقدمة لمجلس النواب كبير جدًا، وهذا الإنفاق الكبير سيكون له أثر سلبي على سعر الصرف، إضافة إلى أن الاقتصاد الليبي لا يحتمل ميزانية قيمتها 94 مليار دينار ليبي، وذلك لن يساعد مصرف ليبيا المركزي على تعديل سعر الصرف”.

وأكمل «بالكور» أن “الموافقة على الميزانية بحسب الإعلان الدستوري تكون بنصاب 120 صوتًا، ولكن وفقًا لللائحة الداخلية لمجلس النواب نعتمد مبدأ الأغلبية المطلقة نصف الأعضاء + 1”

وأوضح أنه “فيما يخص الباب الثالث من الميزانية والذي يقدر بـ20 مليار، للمشروعات مع ملاحظة أننا أعضاء مجلس النواب لا نعرف ما هي هذه المشروعات. ما قدم لنا تنقصه التفاصيل”.