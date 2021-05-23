مفوضية المجتمع المدني مرزق: مدينة مرزق منكوبة وهي الآن محتلة من قبل العصابات التشادية

ليبيا – قال مدير فرع مفوضية المجتمع المدني مرزق وسيم تاج الدين إن مدينة مرزق منكوبة، وهي الآن محتلة من قبل العصابات التشادية، ومن لديهم مخططات وأجندات خارجية.

تاج الدين وفي مداخلة مع برنامج “البلاد” الذي يبث على قناة “ليبيا 218” أضاف: “إن المشكلة بدأت منذ العام 1986، عندما حكمت المحكمة ببلدية أوزو تتبع تشاد أرضًا وشعبًا، الأرض رجعت لتشاد والشعب يعيش في مرزق، وبعد العام 2011، وبسبب انتهاك الحدود الجنوبية وإلى الآن دخل الكثير من التشاديين لمناصرة أبناء عمومتهم في مرزق، ومنذ العام 2011 ، ومدينة مرزق معرضة للتهجير بسبب الاغتيالات والقتل على الهوية، والخطف”.

وأكد تاج الدين مطالبتهم المتجددة وهي الكشف عن حقيقة ما يحدث في مدينة مرزق، الأمر الذي يتطلب لجنة تقصي حقائق دولية ومحلية، معربًا عن أسفه لأن هذا الطلب رفض من قبل الكثير في حكومتي المؤقتة والوفاق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية