عقب لقائه الوفد التونسي والقطري.. «اللافي»: ليبيا بدأت تؤسس لمرحلة جديدة من البناء

أكد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، أنه التقى في طرابلس وفدًا تونسيًا وقطريًا لبحث التعاون المشترك بين كلا البلدين.

وقال «اللافي» في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إنه التقى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون والتقارب بين ليبيا والدولتين الشقيقتين، ضمن مساعي المجلس الرئاسي لتقوية وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة.

وختم«اللافي» ” ونحمد الله أن نرى ليبيا وقد بدأت تتعافى وتؤسس لمرحلة جديدة من البناء والمصالحة، وستتحول بعون الله وبجهود المخلصين إلى ساحة للاستثمارات العالمية، بعد أن كانت لسنوات ساحة للصراع”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، كان قد جدد استعداد بلاده لمرافقة الليبيين في إعادة بناء مؤسساتهم وتأمين المرحلة الانتقالية ووضع خبرتها على ذمتهم في هذا المجال.

جاء ذلك في لقاء بالقاعدة البحرية طرابلس، مع النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي.

وأكد كل من الكوني واللافي رغبة ليبيا في تطوير تعاونها مع تونس في مختلف المجالات، وشددا على تكامل وجهات النظر وانسجام الرؤى بين الحكومتين.

وافتتح المجتمعون المنتدى والمعرض الليبي-التونسي، اليوم الأحد، بمشاركة حوالي 150 مؤسسة اقتصادية تونسية في مجالات التجهيز والبناء والصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، مما سيمثل دفعا هاما لتعزيز الشراكة بين البلدين في مجال إعادة الإعمار.