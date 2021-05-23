اجتماع لمسؤولين بوزارة الداخلية يبحث المشاكل الناتجة عن القبض على مدير أمن زوارة

بحث لقاء أمني بين عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي ومسؤولين في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «الوضع الأمني بالبلدية والمشاكل والتحديات الناتجة على خلفية القبض على مدير مديرية آمن زوارة».

اللقاء ضم وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير بلقاسم الأمين، ووكيل الوزارة للشؤون العامة العميد محمود سعيد ومدير إدارة الدعم المركزي العميد محمد فتح الله . وجرى عقده ضمن مساعي حل الأزمات الأمنية في زوارة.

وطالب بن ساسي بـ«ضرورة تفعيل قرار الإفراج الصادر في حق مدير مديرية أمن زوارة ليساهم ذلك في حلحلة كافة المشاكل العالقة التي تواجه وتعيق عمل المديرية وضرورة تقديم الدعم اللازم لها إلى جانب تفعيل جهاز الدعم المركزي زوارة».

وشدد كذلك على أهمية «الإسراع في تعين الخريجين الذين تم تخريجهم خلال الفترة الماضية والتابعين لمباحث الجوازات وأمن المنشأت والمصارف والإسراع في إتمام إجراءاتهم الإدارية والمالية وتمكينهم من أعمالهم».

وأكد العميد بلقاسم الأمين استعداده للتعاون التام مع بلدية زوارة «والوصول إلى حلول إيجابية ومرضية وفق ما تقدم به عميد البلدية وذلك خلال الأيام القليلة القادمة وعودة الأمور إلى نصابها بتكاثف جهود الجميع من أجل المصلحة العامة».

وفي أوائل أبريل الماضي، أكد المكتب الإعلامي للنائب العام القبض على مدير أمن زوارة، العميد عماد الدين مسعود «بناء على أمر من النيابة العامة»، نافيًّا تعرض العميد مسهود للخطف كما أشيع. وكان قد صدر أمر لضبط مدير أمن زوارة من وكيل النيابة بمكتب النائب العام.

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