حول مساعدة ليبيا لتونس.. بشير السويحلي: الموضوع لا يعني أن ليبيا ستعطيها مليار دينار

نفى بشير السويحلي، نجل عبد الرجمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، والذي يقدم نفسه للقنوات على أنه “محلل سياسي”، أن تكون مساعدة ليبيا لتونس بدون مقابل.

وقال «السويحلي» المؤيد للغزو التركي على ليبيا عبر تغريدة له على تويتر، “للتوضيح بالنسبة لمساعدة الشقيقة تونس الموضوع لا يعني أن مثلا ليبيا ستعطي مبلغ مليار دينار هكذا”.

وتابع؛ “الحديث هنا عن زيادة التبادل التجاري والعمالة التونسية في ليبيا، ودور الشركات التونسية في قطاعات مختلفة مثلها مثل باقي الشركات العالمية”.

وختم موضحًا أن “الموضوع محتاج هدوء وفهم المقصد بدون تسرع”.

وكان بشير السويحلي قد صرح في تغريدة سابقة أن “ليبيا لن تترك الشقيقة تونس في مواجهة أزمتها الاقتصادية،ولن ننسى مواقف شعبها الذي وقف معنا كل مرة في وقت الشدة”.