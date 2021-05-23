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حول مساعدة ليبيا لتونس.. بشير السويحلي: الموضوع لا يعني أن ليبيا ستعطيها مليار دينار

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى  بشير السويحلي، نجل عبد الرجمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، والذي يقدم نفسه للقنوات على أنه “محلل سياسي”، أن تكون مساعدة ليبيا لتونس بدون مقابل.

وقال «السويحلي» المؤيد للغزو التركي على ليبيا عبر تغريدة له على تويتر، “للتوضيح بالنسبة لمساعدة الشقيقة تونس الموضوع لا يعني أن مثلا ليبيا ستعطي مبلغ مليار دينار هكذا”.

وتابع؛ “الحديث هنا عن زيادة التبادل التجاري والعمالة التونسية في ليبيا، ودور الشركات التونسية في قطاعات مختلفة مثلها مثل باقي الشركات العالمية”.

وختم موضحًا أن “الموضوع محتاج هدوء وفهم المقصد بدون تسرع”.

وكان بشير السويحلي قد صرح في تغريدة سابقة أن “ليبيا لن تترك الشقيقة تونس في مواجهة أزمتها الاقتصادية،ولن ننسى مواقف شعبها الذي وقف معنا كل مرة في وقت الشدة”.

الوسوم

بشير السويحلي تونس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الانهيار الاقتصادى فى تونس على ايد حكومة المش يشى قادم لا محالة فهى تمثل تحالف من شر ما خلق حزب الغنوشى الارهابى وحزب قلب تونس للفساد المحبوس نبيل القروى واى مساعدات تذهب الى كرش الغنوشى الذى كون ثروة ضخمة من الاتجار بالثورة والدين والتحالف مع الفاسدين ومساومة كلب تونس المسجون اما دعمه فى السلطة او مزيد من السجن ربنا يكون فى عون الشعب التونسى ويتخلص من الفساد والارهاب فلن يعرف الاستقرار والامان الا اذا تخلص من الاخوان شر خلق الله فهم اسوأ من النازية والصهيونية

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  • يا حكومة ليبيا
    انقذوا الليبيين فالخارج
    انقذوا الليبيين من الخونة والمعارضات العربية
    انقذوا الليبين من الجماعات المتطرفة
    انقذوا الليبيين فالخارج من تجار الأزمات
    انقذوا الليبيين العالقين بين مطرقة المطار التركي وسندان المطار التونسي
    أصلحوا الطيران الليبي والمطارات الليبية
    يوجد ليبيين لم يستطيعوا ان يوصلوا هذه الرسالة لاهليهم في داخل ليبيا
    افتحوا الطيران المباشر من مطارات ليبيا الى دول العالم –
    وقبل كل شيء يجب ان تعلموا من يقف وراء هذه المؤامرات الخبيثة وعرقلة الخدمات الاساسية للدولة الليبية ..!!!
    ومحاولة تخصيص القطاع الحكومي لمجرد أفراد من احزاب خارجين عن القانون والمحاسبة القضاءية –
    انقذوا الليبيين فالخارج واتصلوا بالسفارات لتقديم الخدمات اليهم –
    الدول العربية فالخارج لا تقدم اي خدمة لاي ليبي فالخارج –
    والسفارات الليبية فالخارج لا يفتحون الأبواب الا الى الراسماليين – والمتكبرين – وريما العاملون فيها معظمهم ليسوا ليبيين –
    انقذوا الليبيين وانقذوا الادارات الليبية فالخارج –

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