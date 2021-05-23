ليبيا الان

نقابة “التدريس طرابلس” تعلن عن وقفة احتجاجية الخميس وتهدد باعتصام مفتوح حال عدم تنفيذ مطالبهم

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجهت نقابة أعضاء هيئة التدريس بطرابلس، رسالة لأعضائها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة الخميس المقبل، للمطالبة بعودة هيبة التعليم العالي ومكانة الأستاذ الجامعي، معلنة عن  اعتصام مفتوح مالم يتم صرف جميع المستحقات لأعضاء هيئة التدريس والدعوة مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا على مستوى ليبيا.

وقالت النقابة في إيجاز صحفي لها:” أعضاء هيئة التدريس جامعة طرابلس احقاقا للحق و طلبا لاسترجاع هيبة التعليم العالي بالتأكيد على مكانة الأستاذ الجامعي قررت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة يوم الخميس القادم الموافق .27.5.2021 على تمام الساعة 11 صباحأ امام المبنى الإداري بجامعة طرابلس “.

وتابعت:” نأمل من الجميع الحضور لإيصال صوتنا واستعادة حقوقنا وهذه الوقفة هي مرحلة ما قبل دخول أساتذة جامعة طرابلس في اعتصام مفتوح مالم يتم صرف جميع المستحقات لأعضاء هيئة التدريس والدعوة مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا على مستوى ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • Avatar يقول لا حزبية ولا نيابية - انما وطنية وقضائية ومدنية لتحقيق العدالة والإصلاح للدولة:

    أنتم الان المعلمين والخريجين وإدارة التوجيه التربوي ليكم الحق بالاجتماع مع وزير التعليم العماري مباشرة
    وعرض مشاكلكم –
    بصراحة الأداء الحكومي يجب ان يكّون بالشكل الصحيح
    كيف يكّون رئيس وزراء يواجه المشاكل بنفسه
    ولا يوجد حضور ومحاسبة للوزراء انفسهم من صحة وتعليم وعدالة ونظافة وطيران الخ الخ ..؟!!! وماهي نتاءج أعمالهم ..؟!!! والميزانيات الي وضعت لأعمالهم .!!!!
    شيء غريب وغامض وغير واضح وغير منطقي – يحدث في ليبيا

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