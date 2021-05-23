كشف تفاصيل قتل جدة لحفيدها في بنغازي

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي مساء اليوم الأحد عن تفاصيل قتل جدة لحفيدها الرضيع البالغ من العمر عام ونصف العام، في منطقة الصابري بمدينة بنغازي.

وأشارت الإدارة، في مقطع فيديو نشرتها عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى أن القضية قيدت في البداية ضد المجهول، لكن بعد جمع المعلومات اللازمة عن الطفل والعائلة، تم القبض على جدته التي اعترفت بجريمة القتل.

وقالت الجدة إن عمرها 40 عاماً، ولم تكن في وعيها لحظة الجريمة، ولم تكن تقصد قتل الطفلـ، مضيفة أن مزاجها لم يكن جيداً، والطفل لم يكن يريد السكوت، وظل يبكى، حتى خنقته بأداة على وجهه.

وأشارت إلى أن جد الطفل كان في غرفة آخرى لحظة وقوع الجريمة، وحاول إنقاذ الطفل بعد الحادث، لكنه لم يتمكن، إذ كانت روح الرضيع قد فارقت الحياة.

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