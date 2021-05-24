المسلاتي: نجاح خطة الإخوان للسيطرة على الرئاسي والنواب يتوقف على تمرير “انتخابات غير مباشرة”

قال حسين المسلاتي المحلل السياسي الليبي، إن إعلان شخصيات إخوانية معروفة على غرار خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم ثقة التنظيم بأن حظوظهم الشعبية ضئيلة جدا، إلا أنه يحاول الدفع بأن تكون الانتخابات غير مباشرة من مجلس النواب، وليست مباشرة بواسطة الشعب الليبي.

وأضاف المسلاتي في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أن إمكانية نجاح الإخوان المسلمين في خطتهم للسيطرة سيتوقف على القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة للانتخابات، فإذا نجحوا في تمرير قاعدة دستورية بانتخابات غير مباشرة، وبصلاحيات هزيلة لرئيس الدولة، فستكون فرص استئثارهم بمجلس النواب المقبل والرئاسة كبيرة.

وتابع، أما إذا تم الذهاب إلى انتخابات رئاسية مباشرة، فإن حظوظهم ستكون ضعيفة جدا، إذا لم تكن معدومة، بسبب عدم وجود قواعد شعبية لهم، وحتى الموجود منها أصابه التلف، وخير دليل فشلهم في الانتخابات البلدية