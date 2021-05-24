نقابة التدريس طرابلس تعلن عن وقفة احتجاجية الخميس وتهدد باعتصام مفتوح حال عدم تنفيذ مطالبها

وجهت نقابة أعضاء هيئة التدريس بطرابلس، رسالة لأعضائها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة الخميس المقبل، للمطالبة بعودة هيبة التعليم العالي ومكانة الأستاذ الجامعي، معلنة عن اعتصام مفتوح مالم يتم صرف جميع المستحقات لأعضاء هيئة التدريس والدعوة مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا على مستوى ليبيا.

النقابة، وفي إيجاز صحفي لها، قالت: ”أعضاء هيئة التدريس جامعة طرابلس احقاقا للحق و طلبا لاسترجاع هيبة التعليم العالي بالتأكيد على مكانة الأستاذ الجامعي قررت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة يوم الخميس القادم الموافق .27.5.2021 على تمام الساعة 11 صباحأ امام المبنى الإداري بجامعة طرابلس“.

وتابعت: ”نأمل من الجميع الحضور لإيصال صوتنا واستعادة حقوقنا وهذه الوقفة هي مرحلة ما قبل دخول أساتذة جامعة طرابلس في اعتصام مفتوح مالم يتم صرف جميع المستحقات لأعضاء هيئة التدريس والدعوة مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا على مستوى ليبيا”.