المشيشي: اتفقنا مع ليبيا على مجموعة من الإجراءات لتسهيل الاستثمارات وقدوم الليبيين إلى تونس

أكد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أن برامج زيارته إلى ليبيا، كانت مثمرة، بالنظر إلى طبيعة العلاقات التي تجمع تونس بليبيا، موضحا أنها علاقات استثنائية حضارية أسرية إنسانية، بالإضافة إلى علاقات دبلوماسية وسياسية وصفها بـ “الطيبة جدا”.

وجدد المشيشي في تصريحات إعلامية، شكره لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، على حفاوة الاستقبال، والاستعداد الكبير الذي شاهده على التعاون مع تونس والتفاعل مع كل ما هو يتجه باتجاه دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأضاف، هناك تعامل تجاري كبير بين ليبيا وتونس، وشركات تونسية عديدة تخدم في ليبيا بكل أريحية، وكذلك استثمارات ليبية كبيرة في تونس، معلنا اتفاقه مع الدبيبة على رفع حجم هذه الاستثمارات، من خلال رفع كل القيود الاصطناعية الموجودة، أمام حركة الأموال وتنقل الأشخاص بين البلدين.

وأشار إلى أن شعبي تونس وليبيا سبقوا حكومتا البلدين في ذلك، بالنظر إلى الروابط التي تجمعهم، مبينا أن الليبيون والتونسيون يتعاملون معا بطريقة “سلسلة وطبيعية”، على حد تعبيره.

وأكد على أن التجارة بين البلدين تسير بصورة طبيعية في الجنوب التونسي، مردفا:”ونحن من دورنا نأطروا تلك العملية وندفع بها إلى الأمام”.

وأشار إلى أن العمل على تمكين البضائع التي تنتقل إلى ليبيا عبر البر، قد بدأ؛ منذ فتح الاعتمادات، بموافقة مصرف ليبيا المركزي، منوها بأنه من دوره لزيادة حركة تنقل البضائع بين البلدين، إعادة تأهيل معبر “رأس اجدير” بزيادة المسارات المخصصة لتبادل السلع.

وأردف: “مش معقول الشاحنات التي تدخل ليبيا أو تونس تنتظر بـ 6 أو 7 كيلو متر، هذا غير مقبول وما عدش ينفع نواصل في الشيء هذا”، معلنا عن أنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات؛ لتسهيل الاستثمارات الليبية في تونس، ولتسهيل قدوم الليبيين إلى تونس، من خلال رفع الإجراء الخاص بتشابه الأسماء.

وختم بالقول: “الأخوة الليبيون مرحب بهم في تونس ومرحب بهم أيضا للأمتلاك وأيضا للاستثمار، وهذا أصل العلاقة بين تونس وليبيا”.