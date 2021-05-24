الرعيض: لقاء الدبيبة والمشيشي شهد التعهد بإلغاء كافة القيود على الجالية الليبية في تونس وحق التملك بها

أعرب عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الرعيض، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي، والذي شهد مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمؤسسات في تونس، واتحاد غرف التجارة والصناعة، واتحاد الشغل، ومركز النهوض بالصادرات.

وأكد، في كلمة مرئية، خلال مشاركته في المعرض، أن اللقاء الذي تم بين رئيسي حكومتي البلدين عبد الحميد الدبيبة، وهشام المشيشي، كان إيجابيا وشهد التعهد بإلغاء كافة القيود على الجالية الليبية في تونس وحق التملك بها، ودعم المستثمرين.

وأضاف أن ليبيا مفتوحة للتونسيين ولا توجد الكثير من القيود في العلاقات الليبية التونسية، والجميع يعملون من أجل دعم اقتصادي البلدين، معتبرا أن هناك تكاملاً بين الاقتصادين.

وأكد أن تونس هي عمق لمصالح الليبيين، كما أن ليبيا هي السوق الأكبر لتونس، والباب مفتح لكل الشركات من كل دول العالم والأولوية دائما لدول الجوار من أجل تحقيق التكامل

وأشار إلى أن المعرض تم نتيجة جهد كبير قام به الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة، فيما ستكون هناك معارض أخرى منظمة بين الاتحاد العام للصناعة والتجارة، وبين الاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية، وبرعاية وزارة الاتصالات ومركز تنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات في تونس.

ونوه بأن شهري يونيو ويوليو القادمين سيشهدان إقامة معارض لمواد البناء سيشارك فيها العديد من رجال الأعمال من عدد من الدول.