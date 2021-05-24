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العرفي: لابد من إزاحة الكبير عن منصبه إذا كنا نريد الوصول إلى انتخابات ديسمبر المُقبلة

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رجع عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أمس الأحد، مناقشة البرلمان ملفي مشروع الموازنة العامة للبلاد والمناصب السيادية، في جلسة واحدة، إلى أنه لا يمكن إقرار ميزانية بدون تسمية شاغلي المناصب القيادية في المناصب السيادية.

العرفي وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أضاف: “الكل يعرف أن الصديق الكبير لابد من إزاحته من هذا الكرسي، إذا كانت هي فعلا حكومة وحدة وطنية نريد أن نصل بها إلى انتخابات يوم 24 ديسمبر”.

وفيما يتعلق بالميزانية، أكد العرفي على أن “كل أبوابها متناقضة، معتبرا أنه كان من باب أولى أن تستكمل المشاريع التي قدمت من الحكومة الليبية المؤقتة المنتهية ولايتها”.

وأشار إلى أنه من ضمن ملاحظات النواب على الميزانية، هو أنهم كانوا يعتقدون بأن الميزانية سيكون فيها الباب الأول والدعم أو باب الدعم فقط، سيصل إلى انتخابات 24 ديسمبر، مردفا: “ولكن أن توسع الحكومة بهذا الشكل وتوضع رقم كبير بـ 93 مليار تصرف في ظرف 6 أشهر، من يصدق هذا الكلام”.

ونبه الليبيين إلى أن “نقل بند إلى بند هو اختصاص أصيل لرئيس الحكومة، موضحا أن هذا معناه أن الدبيبة سوف ينقل الأموال وتصرف في وجه غير حقها”، على حد قوله.

ورجح أن “تصرف أموال الميزانية على المرتزقة الأتراك، معتقدا أنه إذا كان الدبيبة يريد فعليا حل مشاكل المواطن، لكان لا يوعد بالوعود”.

وبرأ مجلس النواب من أنه “قد يكون اشترك مع الدبيبة في توسعة تشكيلة الحكومة، مشددا على أن هذا ما قدمه رئيس الوزراء”.

ووصف في السياق الميزانية بأنها “ميزانية سرقة وهدر أموال الدولة الليبية”، مشيرا إلى أنه كان يعتقد عندما قدم “الدبيبة” في خطة عمل الحكومة، بالفقرة التاسعة” توصيل الإمدادات المائية إلى كافة المدن”، بأنه سيستمر مشروع “النهر” لتغذية كافة مناطق برقة، كمشروع استراتيجي وليس له دخل بالتنمية، ويستكمل على مراحل وينتهي عندما يبدأ آخرون”، على حد تعبيره.

وتابع: “لكن أن توضع أموال وتبيض أموال في تنمية طورايء بـ 4مليارات، أي أموال تهدر هنا وهناك، هذا حقيقي باب للفساد بالدرجة الأولى”، مستطردا: ”لا يمكن باعتباري عضو مجلس نواب أن نسمح بتمرير هذه الميزانية ما لم يكن هناك هيئة رقابة جديدة وديوان محاسبة جديد”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • ﻻ يكفى ازاحته بل على البرلمان ان يحيل ملفات فساده للنائب العام وهى تكفى لاعدامه فى ميدان عام بعد ان خان الوطن ومكن اردووغان من نهب اموال الشعب الليبى بالمصرل المركزى

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  • ما هوً …. ما لقوش حد يربطهم من رجليهم لرأسهم باهي ..!!!
    ويحطهم مع السعي – اعرفوهم منوا توا ..،؟!!!
    الكبير هو الله – والصديق عبد الكبير قاعد في مكانه – وضروري يراجع التزوير القادم من تونس فالعملات ويراجع الاعتمادات الي لم يرجع منها شيء للمصرف – وكذلك الدخل السنوي للموسسات اللييية ومعاشات الموظفين – وتحديد سقف السحب للاجانب – لحماية الاقتصاد ومراقبته وحمايته من الفساد والمفسدين –
    لان عندما يكّون الاصلاح واضح ويبنى على اساس سليم .
    حتى انتم ترتاحوا – فالعمل – وتكون اموركم واضحة – خليكم واقعيين وبعد التعب ترتاح – خير من الفساد – راجعوا انفسكم – ليبيا تحتاج لرجال
    مش لمجرد غوغاءية واصطياد فرص
    ..!!!!
    كبروا روسكم واعرفوا ان هولاء عبارة عن متطفلين والكثير منهم اغبياء و لا يراعون الاعراف الدولية
    – ليبيا لم تتدخل في شءون اي دولة اخرى – ولا سياسة ولا اقتصاد اي دولة اخرى -..!!!!
    فلهذا كل دولة يجب عليها ان تحترم حدودها في التعامل مع ليبيا – والادارات الليبية واحترام التراب الليبي . علم –

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