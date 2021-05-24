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مُتناسيًا دور بلاده في أزمة ليبيا.. وزير خارجية قطر: يجب إبعاد التدخلات الخارجية عما يحدث سياسيًا في ليبيا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، أن “بلاده ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمجالات العسكرية والأمنية في ليبيا”، على حد قوله.

وأوضح وزير الخارجية القطري، في كلمة مرئية خلال ختام زيارته إلى طرابلس، بأن “زيارته لليبيا اليوم تأتي في إطار الدعم للأشقاء الليبيين، مبينا أنه بحث مواضيع عدة مع السلطة التنفيذية المؤقتة، تتعلق أغلبها بقطاع الخدمات من كهرباء والصحة وغيرها”، على حد قوله.

وعبر عن أمل بلاده في أن “تخرج ليبيا من الفترة الانتقالية الحالية، أفضل حالاً وتكون دولة مزدهرة في القريب العاجل، معلنا أنه اتفق مع الجانب الليبي على تشكيل فريق عمل لبحث هذه الفرص والعمل عليها”، على حد قوله.

وذكر أن “قطر دائما رسالتها واضحة للمجتمع الدولي، في أنه يجب إبعاد التدخلات الخارجية عما يحدث سياسيا في ليبيا، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك أي عمل من المجتمع الدولي، يجب أن يكون هذا العمل على شكل دعم فني وتقني للمؤسسات الليبية التي تقوم بتأدية واجباتها اتجاه الشعب الليبي”، على حد قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • نملة قطر عبارة عن ورم فى الخليج العربى لو مسحته من الخربطة فلن يشعر احد باى تغير بينما موقع ليبيا الجغرافى ومساحتها الضخمة وحتى سكانها اكبر من دويلة موزة الانقلابية التى تفتقر لابسط مبادئ الديمقراطية فبرلمانها بالكامل يعينه امير قطر القذر ومع ذلك كل قرارته غير ملزمة للامير ومع ذلك تجد قناة الحقيرة تتدخل فى شئون الدول الاهرى ولا تنظر حولها فى اقذر نظام على وجه الارض نظام دولة قذر الذى يصرف اموال الشعب القطرى المغلوب على انره على دعم الارهاب والفساد فى العالم وكان موزه رضعت من بز شيطانة تعشق الدماء

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