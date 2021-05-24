مُتناسيًا دور بلاده في أزمة ليبيا.. وزير خارجية قطر: يجب إبعاد التدخلات الخارجية عما يحدث سياسيًا في ليبيا

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، أن “بلاده ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمجالات العسكرية والأمنية في ليبيا”، على حد قوله.

وأوضح وزير الخارجية القطري، في كلمة مرئية خلال ختام زيارته إلى طرابلس، بأن “زيارته لليبيا اليوم تأتي في إطار الدعم للأشقاء الليبيين، مبينا أنه بحث مواضيع عدة مع السلطة التنفيذية المؤقتة، تتعلق أغلبها بقطاع الخدمات من كهرباء والصحة وغيرها”، على حد قوله.

وعبر عن أمل بلاده في أن “تخرج ليبيا من الفترة الانتقالية الحالية، أفضل حالاً وتكون دولة مزدهرة في القريب العاجل، معلنا أنه اتفق مع الجانب الليبي على تشكيل فريق عمل لبحث هذه الفرص والعمل عليها”، على حد قوله.

وذكر أن “قطر دائما رسالتها واضحة للمجتمع الدولي، في أنه يجب إبعاد التدخلات الخارجية عما يحدث سياسيا في ليبيا، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك أي عمل من المجتمع الدولي، يجب أن يكون هذا العمل على شكل دعم فني وتقني للمؤسسات الليبية التي تقوم بتأدية واجباتها اتجاه الشعب الليبي”، على حد قوله.