الطيب: البروباغندا والميديا لا تؤثر فيهم أو تحدد اختيارات الليبيين

اعتبر المحلل السياسي الليبي طاهر الطيب، إعلان المشري رغبته الترشح للرئاسة، “جس نبض” لردة فعل الشارع الليبي، معبرًا عن اعتقاده بأن تنظيم الإخوان لن يدفع بشخصيات “محروقة وفاقدة للدعم الشعبي”، في إشارة للمشري.

الطيب، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن أسلوب التنظيم الإخواني في الانتخابات المقبلة، سيكون عبر تعطيلها بطرق غير مباشرة أو الدفع بشخصيات ليست معروفة بالانتماء لتيار “الإسلام السياسي”، لكنها تكون مدعومة من قبلهم، في محاولة منهم لاستكمال حلقة التحكم فيمن يكون رئيسا للبلاد.

وأكد أن فئة قليلة جدًا ممن هم بالمشهد السياسي الآن سيكون لهم قبول لدي الشارع الليبي إذا ما أعلنوا ترشحهم، خاصة أن الليبيين تمرسوا واكتسبوا خبره خلال السنوات العشر الماضية، وأصبحت “البروباغندا والميديا لا تؤثر فيهم أو تحدد اختياراتهم”.