البحث الجنائي يكشف تفاصيل مقتل طفل على يد جدته

كشف مسؤول مكتب الإعلام في جهاز البحث الجنائي وليد العرفي الأحد تفاصيل مقتل طفل يبلغ من العمر عام ونصف العام على يد جدته في محل إقامتهم في مدينة بنغاري شرقي البلاد.

العرفي، وفي تصريحات متلفزة، قال: “إن الطفل نقل إلى المستشفى متوفيًا وبحسب أقوال أسرته أنه كان مريض وتوفي بسبب مروره بوعكه صحيه، لافتاً إلى أن الطفل عرض على الطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ولإصدار تصريح دفن وشهادة وفاة، كما هي الإجراءات المتبعة”.

وأوضح أن “الطبيب الشرعي بعد كشفه على جثمان الطفل اتضح بأنه توجد كدمة على جسم الطفل غير طبيعية، وأثار صفعة على الوجه، مشيراً إلى أن الطبيب الشرعي أرسل تقرير فوراً إلى البحث الجنائي، لمتابعة القضيه والبحث والتحري، لأن وفاة الطفل غير طبيعية”.

وأضاف، أنه “تم فتح التحقيق والاستدلال مع أفراد أسرته، ولاحظ المحققون بأن الوضع غير صحيح وهناك تضارب في الأقوال، وخلال ربط المعلومات أصبحت دائرة الشكوك محددة، مؤكداً أنه بعد الاستدلال مع جدة الطفل اعترفت بما نسب إليها من تُهم”.

وأشار إلى أن، “الجدة خلال اعترافها قالت إن الطفل ابن ابنتها، سبب لها ازعاجًا نتيجة الصراخ والبكاء وهي في مزاجية سيئة، فقامت بصفعه على وجهه ومسكه بقوة من رقبته ورمته على الأرض بكل قوة، فتوفي على الفور”.

وأكد أن “الاستدلال معها استمر حتى فجر اليوم، وسيتم إحالتها إلى الجهات المختصة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها”.