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المريمي: جلسة اليوم ستعتمد الميزانية إذا تم الأخذ بملاحظات لجنة المالية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال مستشار رئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن جلسة اليوم الاثنين ستعتمد مشروع الميزانية العامة للدولة، إذا تم الأخذ بالملاحظات التي أبدتها لجنة المالية بمجلس النواب حولها.

المريمي، وفي تصريحات صحفية، أكد أن جلسة اليوم ستعقد في موعدها، وستنظر إلى جانب بند الميزانية، في المناصب السيادية، بغض النظر عن وصول الأسماء المتفق عليها من المجلس الأعلى للدولة من عدمه.

وأضاف المريمي، أنه إذا لم يتم الأخذ بالملاحظات الخاصة بالميزانية، فسيتم مناقشة الأسباب التي دعت لتجاهلها، قبل اعتمادها.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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