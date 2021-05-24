الطبيب: حكومة المشيشي تحاول تغييب تونس عن التواجد في ليبيا خدمة للأتراك

أكد أستاذ العلوم الجيوسياسية رافع الطبيب، أن الزيارة التونسية لليبيا لم تكن معزولة عن المبادرة التي قام بها مجلس الأعمال التونسي الأفريقي من أجل ضمان تواجد رجال الأعمال التونسيين في ليبيا وفي الاستثمارات المستقبلية لهذا البلد.

الطبيب، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، تابع: “أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي لم يخلق الحدث واستغل هذا المشروع الذي أسسه المجتمع المدني، قائلا: “هذه الزيارة كانت بمثابة رفع للحرج تجاه رجال الأعمال أكثر منها إرادة سياسية حقيقية للتواجد في ليبيا”.

وقال الطبيب إن المشيشي سافر إلى ليبيا دون أن تكون له مشاريع أو تصورات تقدمها تونس التي لها رصيد يعتد به من خبرة مؤسسات التنمية في رسم مشاريع التخطيط والتهيئة الترابية.

وبيّن أن ليبيا في حاجة إلى تصورات وأطروحات ومشاريع إنشائية قبل الحديث عن الأمور التجارية والمالية، مضيفا أن الليبيين أنفسهم صرحوا بأنهم في حاجة إلى تصورات لإعادة إعمار البشر قبل الحجر.

واعتبر الطبيب أن التصريحات التي نشرتها رئاسة الحكومة التونسية للعموم مجرد إنشاء وأن اتفاقية العبور التي تحدث عنها الدبيبة لا معنى لها، قائلا إن التونسيين ليسوا في حاجة إلى تصريح من أعلى هرم السلطة لعبور ليبيا التي يذهبون إليها سيرا على الأقدام”، متسائلا عن تشبيك العلاقات الاقتصادية والمشاريع المندمجة.

وأشار أستاذ العلوم الجيوسياسية إلى وجود نية من حكومة المشيشي في تغييب تونس عن التواجد في ليبيا خدمة للأتراك، موضحا: “تخضع المنطقة الغربية إلى نفوذ تركيا الراعية الرسمية لحزب حركة النهضة الحزب الأول في هذه الحكومة، وهو ما يفسر عدم سعي رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى لعب دور فاعل في ليبيا حتى تتمكن تركيا من وضع يدها على اقتصاد المنطقة الغربية”.