الغويل: الهدف المنشود من زيارة الوفد الوزاري التونسي هو تمهيد الطريق لإيجاد بيئة استثمارية لتحقيق التكامل الاقتصادي

وأكد الوزير استمرار العمل لزيادة حجم التبادلات التجارية التي تقوم على تبادل الصادرات والواردات بين ليبيا وتونس، والتي تسهم في حل جزء من التحديات الاقتصادية، وتنويع الاقتصاد للدولتين.

وبشأن الأهداف المستقبلية، أوضح الوزير أن الهدف المنشود هو تمهيد الطريق لإيجاد بيئة استثمارية للوصول لتحقيق التكامل الاقتصادي من أجل تنشيط وتشجيع مقومات السياحة البينية، بما يعزز قيم الشراكة ويسمح للبلدين لأداء دور اقتصادي مهم، يسهل إزالة الحواجز أمام التبادلات التجارية.

وكذلك العمل على إتاحة حرية انتقال عناصر الإنتاج بين الدولتين، ويشمل ذلك العمالة ورؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة في مجالات مختلفة.

وشدد الوزير على أن التكامل الاقتصادي الليبي- التونسي له أهمية كبيرة بشأن زيادة التعاون الوثيق في الشؤون الاقتصادية، مما ينعكس إيجابياً على التعاون المشترك لتوفير الأموال اللازمة، لتصبح من العوامل المساعدة لاستثمار الموارد المتاحة، وتحقيق استثمارات نوعية وكمية مرضية لتطلعات البلدين الشقيقين.

وبشأن أبرز مجالات التعاون التي من المرتقب أن تزداد وتيرة العمل على رفع نسب الصادرات والواردات منها، أوضح الوزير أن أبرزها مجال الزراعة والبناء وقطاع الصحة، والتجارة والسياحة.