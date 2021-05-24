معزب: تونس هي المنفذ الحيوي الأساسي للوصول إلى خدمات طبية وسياحية وتجارية

قال عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، محمد معزب، إن “تونس هي المنفذ الحيوي الأساسي للوصول إلى خدمات طبية وسياحية وتجارية”.

معزب، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف: أن “حجم التجارة والخدمات والعمالة من تونس إلى ليبيا، تشكل أحد الموارد الهامة للموازنة التونسية”.

وأوضح معزب بشأن ما يمكن أن تقدمه ليبيا لتونس في الوقت الراهن، أن “هناك إمكانية تقديم وديعة مالية لتونس، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البترول، ووصول حجم التصدير إلى أكثر من مليون برميل للنفط في اليوم”.

وشدد على أن “اهتزاز الوضع السياسي في تونس له ارتدادات على الوضع في ليبيا، وأن عملية الاستقرار مهمة للبدلين”.