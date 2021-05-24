مختص في الشأن الليبي: الزيارة التونسية لليبيا افتقرت إلى نظرة استراتيجية واضحة في تطوير العلاقات بين البلدين

قال المختص في الشأن الليبي غازي معلا إن زيارة المشيشي إلى ليبيا وإن كانت متأخرة فهي تتضمن دلالة سياسية مهمة على وجود رغبة واضحة في إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه سابقا وتطويرها خاصة من الناحية الاقتصادية.

ومن ناحية المضمون، معلا وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، لفت إلى وجود توافق ورغبة مشتركة في تسوية المشاكل الآنية بين الدولتين وأولها المشاكل المتعلقة بالعبور والأموال المجمدة وحق التملك.

وثمّن معلا قرار إعادة فتح الاعتمادات الذي اشتغل عليه محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي منذ مدة، معتبرا أن هذه الزيارة كانت بمثابة تتويج لهذا العمل، حيث سيصبح بمقدور البنك المركزي الليبي فتح اعتمادات للتجار التونسيين بعد أن كانت مغلقة، وهو ما سيساعد على نمو الصادرات التونسية وتدفق العملة الصعبة إلى الدولة التونسية بأكثر سلاسة.

واستطرد: “الزيارة افتقرت إلى نظرة استراتيجية واضحة في تطوير العلاقات بين البلدين”، مشيرا إلى وجود نوع من التسرع في التجهيز لهذه الزيارة من طرف الوفد التونسي الذي لم يكن مصحوبا بطلبات ولا متقيدا بجدول أعمال واضح.

وتساءل معلا: “لماذا لم يستغل الوفد التونسي هذه الزيارة لمناقشة مسألة المطالبة بالمتخلدات المالية للمؤسسات التونسية قبل وبعد ثورة 2011؟”، منتقدا عدم وجود تنسيق بشأن نوعية المشاريع المطلوب إنجازها بسرعة هذه السنة في ليبيا أو محاولة لخلق شراكات في هذا الموضوع لتشغيل المؤسسات التونسية.