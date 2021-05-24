27 إصابة بـ«كورونا» في البيضاء خلال 11 يوما

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة، التابع لإدارة الشؤون الصحية في البيضاء، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 13 إلى 23 مايو الجاري.

وتردد على المركز 893 شخصا خلال اليومين الماضيين، بينهم 42 حالة اشتباه، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وحض المركز المواطنين على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والمحافظة على النظافة الشخصية، محذرا من وجود زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البيضاء.

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