الكبير يبحث مع العبار دعم قطاع النفط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع وكيل وزارة النفط رفعت العبار دعم قطاع النفط.

وتناول الطرفان، خلال اجتماع أمس الأحد، سبل زيادة التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ويوم الأربعاء الماضي، التقى العبار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي أكد أنه لا يمكن للحكومة تحقيق خطط التنمية دون تطوير قطاع النفط، داعيا وزارة النفط إلى اتخاذ خطوات في سبيل تذليل الصعوبات التي يعاني منها القطاع النفط مع الدوائر الحكومية، وعلى رأسها وزارتا المالية والتخطيط.

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