«دردور»: محاولات تشويه «الدور الإيجابي لقطر» في ليبيا كلها فشلت

قال فرج دردور، الباحث والأكاديمي الليبي المقيم في تركيا، إن: “محاولات تشويه الدور الايجابي لدولة قطر في ليبيا، كلها فشلت، فكل تقارير الأمم المتحدة التراكمية حول ليبيا تدين الإمارات ودول أخرى ولم تتناول قطر” وفق زعمه.

أضاف الباحث والأكاديمي الليبي المقيم في تركيا، والموال لوجودها في ليبيا، على حسابه بموقع “تويتر”: “هذا يعكس حقيقة أن قطر تقف دائما بحانب الشعب الليبي ولم تكن مهتمة بتسليط فرد ديكتاتور لحكم ليبيا، مثلما تفعل الدول الداعمة لحفتر” على حد زعمه.

مزاعم “دردور” تتنافى و تقرير سابق لفريق خبراء الأمم المتَّحدة بشأن ليبيا، أشار إلى أن قَطر سبق أن قدمت الدعم للجماعات المسلحة المتحالفة مع عملية فجر ليبيا بالأسلحة والتمويل، وأن تخزين الأسلحة بين نهاية الثورة العام 2011 ومنتصف العام 2014، وانتهاكات الحظر المفروض على الإتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر «ساهم في تعزيز ترسانات المتشددين وتوطيد مواقف بعض الميليشيات، وهو ما أدى إلى تعزيز سيطرتهم على أراضٍ ليبية وتأثيرهم في المجال السياسي».