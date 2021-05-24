«الغويل»: أي شيء نقدمه لتونس ليس مساعدة ولكن استثمار في ليبيا

رأى الأكاديمي الليبي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، أن أمن تونس وازدهارها هو جزء لا يتجزأ من أمن وازدهار ليبيا.

وقال الغويل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ازدهار تونس وأمنها هو جزء لا يتجزأ من أمن وازدهار ليبيا”.

وأضاف “أي شيء ممكن أن تقدمه ليبيا لتونس ليس مساعده خارجية بل هو استثمار في ليبيا نفسها والعكس صحيح أيضا”.

وتابع في تغريدة أخرى “لماذا لا يتذكر الليبيين من وقف معهم في أوقات المحن وينكروا الجميل على كل المستويات الحكومية وحتى على مستوى الأشخاص”.

وأمس الأحد افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ونظيره التونسي هشام المشيشي”، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية: “قام الرئيسان بجولة داخل أروقة المعرض اطلعا خلالها على ما تضمنته أجنحة المعرض من منتجات لعدد من الشركات في عدة قطاعات منها البناء والبنية التحتية والسياحة والمواد الغذائية”.

يذكر أن أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات شاركت في فعاليات المعرض إلى جانب 1200رجل أعمال.