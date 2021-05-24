«بعيو» مهاجما «النعاس»: أنت متأسلم كذاب ومؤيد لداعش

هاجم محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد النعاس، خبير قنوات الإخوان للشأن العسكري، بعد تدوينة للأخير وصف فيها “بعيو” بـ”العلماني القومجي”.

وكتب “بعيو” قائلاً: “مادام المتأسلم الكذاب (النعاس) المؤيد لداعش وللإرهاب، يهاجمني ويصفني بالعلماني والقومجي، وأنا الراسخ إيماناً وإسلاماً والمتمسك بانتمائي ووطنيتي..فإنني والحمد لله على الحق المبين ولن أُبالي بما تتلو الشياطين”.

كان “النعاس” كتب على حسابه: “لماذا لا تقوم قناة الرسمية بنقل فعاليات نصرة القدس الشريف التى تجرى الآن فى ميدان الشهداء؟.. الجواب : لأنها واقعة تحت سطوة العلمانى القومجى محمد عمر بعيو والذى مكنه منها هو فائز السّراج”.