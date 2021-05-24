ليبيا الان

«برقيق»: التيارات العلمانية والإلحادية تحاول إعادة تركيا إلى الانحلال الأخلاقي والفساد

تم النشر منذُ 47 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب المدعو عاطف برقيق، القيادي في مليشيا ثوار طرابلس والمقيم بتركيا، والمعين في منصب مستشار إداري بالملحقية الصحية أنقرة، من وصفهم بـ«أهل الإسلام في تركيا» بتوحيد كلمتهم ضد من أسماهم بـ«العلمانيين والملحدين».

وقال برقيق، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تحاول التيارات العلمانية والإلحادية في تركيا إعادة البلاد إلى عهدها السابق من الانحلال الاخلاقي ونشر الفساد والعزف على وتر القومية البغيض وربما من خلال استغلال بعض الزلات التي تقع فيها التيارات الإسلامية”.

وأضاف “لذلك هذه دعوة نوجهها إلى اخوتنا من أهل الإسلام في تركيا. الله الله في دينكم. لا تضيعوا جهود مندريس واربكان وآلاف الدعاة من الذين أعادوا الهوية الحقيقية لهذه البلاد. وحدوا كلمتكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سواء الصوفي والسلفي والإخواني كلكم أخوة في الإسلام فلا تفرقنكم التصنيفات والرؤى الفرعية”.

وتابع “عليكم بالتربية والدعوة وبذل الجهود وليكن عملكم تكامليا لا تنافسيا. تجنبوا الدخول في معارك ليست معركتكم، واستمدوا العزم من كتاب ربكم وسنة نبيكم وأصحابه، ندعو الله ان يوحد كلمتكم ويسدد للحق خطاكم”.

الوسوم

العلمانية برقيق تركيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • في عهد امير المؤمنين اردوغان قرر جواز نكاح المثليين . بل شارك بعض المثليين احدى الوجبات في شهر رمضان .
    وهو بهذا فاقد الشرعية ويجب على المسلمين عزله . انظر ايها الاعمى يا حريم السلطان كتاب المفهم . ستجده قد نص على وجوب خلعه باتفاق العلماء . وانتم تحتظنونه بفخر ايها الجاهلون

    رد

  • هل تعي ما تقول يا هذا او انك تتزلف للاتراك علي العمياني كدآب الساقط الخرياني او ان حتي الوعي لديك حال رقيق تركيا ام الأنحلال وهي من نقل للدوله الترخيص لبيوت الدعاره ودخل تركيا من ريع بيوت الدعاره التي مرخص لها أمير المؤمنين قرد وخان الامانه الاسلاميه والاخلاقيه حتي نوادي المثليين مسموع بها بلاد نصير الاسلام والمسلمين قرد وخان باعتراف الاتراك ان (اردوغان ديانات يوك )أي اردوغان لا دين له ولا يغرنك تستره بالدين لتحقيق اهداف سياسيه كدآب خوان المسلمين الذين يتخذون التقيه أي الكذب لتحقيق المصالح فحل جنود الاحتلال التركي في طرابلس المحتله بعيد رأس السنه تدل علي انه لا دين اسلامي ولا جرته لدي أغلب الاتراك

    رد

  • (في عهد امير المؤمنين اردوغان) في تركيا الزنا مسموح به . القمار مسموح به الخمر مسموح به . الربا مسموح به . واخيرا زواج الذكور بالذكور . والاناث بالاناث (زواج المثليين) مسموح به .
    و(الشيخ) برقيق خايف على تركيا ان يجرها العلمانيون والملحدون الى الانحلال والفساد !! هل هناك يا شيخنا انحلال اكبر من الموجود ؟

    رد