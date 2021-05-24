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نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاثنين (24/05/2021)

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاثنين (24/05/2021)…

حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح شرقي إلى شلوق تتحول تدريجياً إلى بحري على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة تتراوح سـرعتــه ما بين (10– 20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25–1.50) متر.
• البحر قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر( 18-20 ) مْ.
• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
• ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح براني بوجه عام على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة، بينما يكون شرش على باقي الساحل ســرعتــه مــا بين (05– 15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.50–0.75) متر .
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر( 18-21 ) مْ.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق وذلك لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

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المشهد

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