نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاثنين (24/05/2021)…

حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح شرقي إلى شلوق تتحول تدريجياً إلى بحري على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة تتراوح سـرعتــه ما بين (10– 20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25–1.50) متر.

• البحر قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر( 18-20 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح براني بوجه عام على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة، بينما يكون شرش على باقي الساحل ســرعتــه مــا بين (05– 15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.50–0.75) متر .

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر( 18-21 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق وذلك لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

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