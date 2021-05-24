ليبيا الان

اللواء 444 يسلم مهاجرين إلى مركز إيواء طريق السكة في طرابلس

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

سلم «اللواء 444 قتال»، التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، يحملون جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية، إلى مركز إيواء طريق السكة في العاصمة، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقدمت الخدمات الصحية والإيوائية للمهاجرين، وجميعهم بحالة جيدة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وخلال الشهور الماضية، داهم اللواء عددا من أوكار مهربي البشر في مدن الساحل الغربي؛ حيث تمكن من تحرير عدد كبير من المهاجرين، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن في تلك المناطق ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك