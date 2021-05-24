«الجدال»: «سيزمط الغنوشي ونهضته» بمليارات «الدبيبة» ولن يستفيد الشعب التونسي منها شيئاً

قال المختار الجدال، المحلل السياسي، إنه: “منذ تولي الحكومة الوحدوية وحتى اليوم بلغ عدد الذين تم اغتيالهم في الوطن الغربي 50 شخص أغلبهم أمتهنوا مهن مليشياوية، أمر غريب موضوع التصفيات وبهذا العدد لابد أن يكون، تدبير ما يحاك ضد المليشيات لكن السئوال من الذي يصدر الآوامر؟ ومن الذي يختار الضحايا؟”.

أضاف “الجدال” على حسابه بـ”فيسبوك” موجهاً حديثه بشأن التعهد الذي قطعه رئيس حكومة الوحدة بمساعدة تونس اقتصادياً: “في الحقيقة لما يكون أهل بيتك يعانوا من أزمة “جاعنيين وعريانيين وخايفيين” وأنت “تبزعق” في الفلوس. في هذه الحالة أنت مخبول ولابد من إقامة الحجر عليك، والصراع السياسي التونسي بين نهضة الغنوشي والرئيس التونسي قيس سعيد سيستفحل مع وعود دبيبة بمنح المليارات للفخفاخ حليف النهضة” على حد قوله.

وتابع “الجدال”: “سيسيل لعاب الغنوشي و”ستزمط نهضته” مليارات الدبيبة ولن يستفيد الشعب التونسي منها شيء، كما أن موضوع الودائع لما يكون عندك فائض في النقود ممكن تساعد جيرانك “تسلفهم” ويردوها في توقيت متفق عليه وبشروط . لكن تسلف جارك اللي ينظرلك بأنك أقل منه مستوى. هذي فيها قول واحد وهو ضعفك، وإذا كان الدبيبة يسلف الغنوشي من حر ماله المسروق هو حر، لكن يسلفه من رزق الشعب، ليس له الحق في ذلك مالم يوافق البرلمان ” على حد تعبيره.