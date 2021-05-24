«الأرصاد»: ضباب على الساحل من شحات إلى طبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تون الرؤية متوسط على الساحل من شحات إلى طبرق؛ لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وصباح غدا الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية ستكون جيدة على باقي مناطق الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجيا إلى شمالية على الساحل من زوارة إلى مصراتة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و1.50 متر.

– البحر قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شمالية شرقية بوجه عام على الساحل من الخليج إلى درنة، وشمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و0.75 متر.

– البحر خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

– الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

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