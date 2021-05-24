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البيوضي يشكك في قدرة الأحزاب المدنية على تنظيم صفوفها استعدادًا للتنافس بالانتخابات

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شكك الكاتب المحلل السياسي سليمان البيوضي في قدرة الأحزاب المدنية على الظهور أو تنظيم الصفوف استعدادًا للتنافس بالانتخابات.

البيوضي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” تساءل: “هل لدى هؤلاء قدرة على التواصل مع المواطنين والتعامل معهم وفهم ديناميكية الوعي الجمعي؟ وهل يوجد في ليبيا حياة حزبية أصلًا؟”.

وتابع قائلًا: “شكل النظام الانتخابي لم يتحدد بعد، ولكننا نفضل أن تجرى وفقًا للنظام الفردي، بعيدًا عن نظام القوائم ومشاركة الأحزاب والكيانات، لأنها غير موجودة أصلًا، وإن وجدت فهي لا تعبر عن الديمقراطية بوجهها الحداثي”.

البيوضي اختتم بالتأكيد على أن المشكلة في ليبيا أكثر تعقيدًا من كونها قواعد وقوانين، إذ إن الأمر مرتبط أيضًا بقناعة الشارع، متسائلًا: “هل سيقبل المواطنون على الانخراط في الانتخابات، أم أنهم سيفضلون المقاطعة، وبالتالي تكون النتيجة إنتاج شرعيات مهلهلة؟”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • لا توجد احزاب رسميه مرخص لها في ليبيا وتراقب الدوله مصادر تمويلها فما يوجد في ليبيا عصابات النهب والسرقه والابتزاز تلتحف بلحاف الحزب وتختفي خلف يافطة حزب لا يوجد قانون ينظم الاحزاب او يسمح حتي بتكوينها في ليبيا انشطهن في ليبيا عصابة فرع الماسونيه ورئيس المحفل صوان والباقي أقل ضرر علي ليبيا لكن حزب الشيطان متمرس في الفكر الماسوني لذلك خطره علي ليبيا فادح

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