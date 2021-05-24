معزب: تونس هي المنفذ الحيوي الأساسي للوصول إلى خدمات طبية وسياحية وتجارية لليبيين

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن تونس هي المنفذ الحيوي الأساسي للوصول إلى خدمات طبية وسياحية وتجارية.

معزب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد، أوضح أن حجم التجارة والخدمات والعمالة من تونس إلى ليبيا تشكل أحد الموارد المهمة للموازنة التونسية.

وبشأن ما يمكن أن تقدمه ليبيا لتونس في الوقت الراهن، بيّن معزب أن هناك إمكانية تقديم وديعة مالية لتونس، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البترول، ووصول حجم التصدير إلى أكثر من مليون برميل للنفط في اليوم.

معزب شدد على أن اهتزاز الوضع السياسي في تونس له ارتدادات على الوضع في ليبيا، وأن عملية الاستقرار مهمة للبدلين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية