«الشهيبي»: العزوف عن المشاركة في الانتخابات يصب في مصلحة «الإسلام السياسي»

أكد رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية»، توفيق الشهيبي، أنه يجرى الآن التنسيق مع «تكتلات مدنية» بهدف الضغط لإجراء الانتخابات في موعدها، نظراً لحالة التباطؤ في تهيئة الأجواء الملائمة، وما يتعلق بها من توفير الأمن اللازم، مشيراً إلى تأخر فتح الطريق الساحلي، وإخراج المرتزقة من البلاد، وهي أمور تؤثر على المناخ العام لعملية التصويت.

وقال الشهيبي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “نحن في انتظار جلسة الملتقى السياسي الليبي التي ستنعقد نهاية الأسبوع الحالي برعاية أممية، لإقرار القاعدة الدستورية المقترحة، ومن ثم إصدار القانون الذي سيحدد شكل النظام الانتخابي، سواء اعتماد الترشح الفردي أو المختلط الذي يسمح للأحزاب بالمشاركة في قوائم إلى جانب المستقلين”.

وأضاف “سيتم الدفع بعناصر من الحزب أو قريبة منه لخوض السباق، وعدم ترك الساحة خاوية أمام ممثلي تيار الإسلام السياسي، وإذا ما تم اعتماد النظام الفردي، سيتحتم على الأحزاب الدفع بشخصيات من داخل صفوفها أو قريبة من توجهاتها الفكرية والسياسية للترشح بشكل مستقل، وبالطبع هذا قد يصعب عليها مستقبلياً ضبط توجهات تلك الشخصيات، فقد تعمل بعد استحواذها على المقعد البرلماني وفقاً لمصالحها، وليس لتوجهات الحزب”.

وتابع “العزوف عن التصويت في الانتخابات البرلمانية يعني تزايد فرص تيار الإسلام السياسي في الاستحواذ على عدد كبير من المقاعد، نظرا لقدرته على تنظيم صفوفه، والتزام أعضائه، على الرغم من ضعف شعبيته في الشارع”.