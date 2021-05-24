المريمي: البرلمان سيعتمد مشروع الميزانية إذا تم الأخذ بملاحظات لجنة المالية

ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن جلسة اليوم الإثنين ستعتمد مشروع الميزانية العامة للدولة، إذا تم الأخذ بالملاحظات التي أبدتها لجنة المالية بمجلس النواب حولها.

المريمي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن جلسة الإثنين ستعقد في موعدها، وستنظر إلى جانب بند الميزانية، في المناصب السيادية بغض النظر عن وصول الأسماء المتفق عليها من المجلس الدولة الاستشاري من عدمه.

وأضاف أنه إذا لم يتم الأخذ بالملاحظات الخاصة بالميزانية، فسيتم مناقشة الأسباب التي دعت لتجاهلها قبل اعتمادها.

من جهة أخرى، أكد المريمي أنه تمت دعوة كل النواب للحضور، وبعضهم موجود بالفعل في طبرق، وأن النصاب ليس شرطًا لانعقاد الجلسة؛ لأنها منعقدة بالفعل وهي في وضع المعلقة، بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية