نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 24 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 24 مايو 2021.

ووفقا لملخص النشرة فإن الطقس يشهد أجواء ساخنة على اغلب مناطق غرب ليبيا بينما تكون الحرارة معتدلة نسبينا علي اغلب المناطق الساحلية وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد علي الشمال الغربي .

طقس رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: صافية إلى قليلة السحب .

• الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق تتحول تدريجيا من مساء اليوم الي شمالية غربية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30 – 34) مْ على المناطق الساحلية ، ومابين ( 38 – 44 ) مْ على الدواخل ، وتسجل إنخفاض ملحوظ من مساء اليوم .

طقس الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: مشمس إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31 -36) مْ ، وتصل اليوم إلى (39) مْ على رأس لأنوف.

طقس الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 44 ) مْ .

طقس الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: مشمس.

• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 37) مْ.

فيما سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:05)، وسيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة(06:02).

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