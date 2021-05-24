ليبيا الان

بمشاركة ليبيا.. وزراء الصحة العرب يناقشون توزيع لقاحات كوفيد 19

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك وفد رسمي من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في اجتماع الدورة “55” لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقد أمس، على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية، وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع بحث مشروع الاستراتيجية العربية، وآلية التطبيق في إطار مساعي التوصل إلى لقاحات فيروس “كوفيد 19”.

وناقش المجتمعون كذلك، سبل توحيد الجهود الهادفة إلى التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية.

وتضمن الاجتماع مناقشة مشروع الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، إضافة إلى مشروع الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة “74” للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وتناول المشاركون في الاجتماع مشروع المجلس العربي للاختصاصات الصحية، والأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.

واستعرضوا قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة رقم “290” بخصوص دعم إعادة إطلاق إنعاش قطاع السياحة والسفر في الدول العربية، كما بحثوا مشروع تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك