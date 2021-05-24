بمشاركة ليبيا.. وزراء الصحة العرب يناقشون توزيع لقاحات كوفيد 19

شارك وفد رسمي من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في اجتماع الدورة “55” لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقد أمس، على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية، وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع بحث مشروع الاستراتيجية العربية، وآلية التطبيق في إطار مساعي التوصل إلى لقاحات فيروس “كوفيد 19”.

وناقش المجتمعون كذلك، سبل توحيد الجهود الهادفة إلى التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية.

وتضمن الاجتماع مناقشة مشروع الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، إضافة إلى مشروع الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة “74” للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وتناول المشاركون في الاجتماع مشروع المجلس العربي للاختصاصات الصحية، والأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.

واستعرضوا قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة رقم “290” بخصوص دعم إعادة إطلاق إنعاش قطاع السياحة والسفر في الدول العربية، كما بحثوا مشروع تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

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