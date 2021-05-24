الشروع في حملة التحصين الثانية ضد كورونا في مدينة جالو

ليبيا – أشرفت إدارة الخدمات الصحية في مدينة جالو على انطلاق حملة التحصين الثانية ضد وباء كورونا في المدينة.

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إدارة الخدمات الصحية جالو، أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي أن الحملة تستهدف تطعيم كبار السن والعناصر الطبية والطبية المساعدة، وتستمر في مركزي العرق واللبة.

يشار إلى أن إدارة الخدمات الصحية كانت قد دعت كبار السن الراغبين في أخذ اللقاح ولم ترد أسماؤهم في القوائم إلى التقيد في منظومة التسجيل، والحضور إلى ديوان إدارة الخدمات الصحية مصحوبين بالبيانات الشخصية، حتى يتم حصرهم وتطعيمهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية