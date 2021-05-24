“اللواء 444” يُسّلم مهاجرين غير شرعيين لمركز إيواء طرابلس

سلّم “اللواء 444 قتال المنطقة العسكرية طرابلس” مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات عربية وآسيوية و إفريقية، إلى مركز إيواء طرابلس طريق السكة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وجاءت هذه الخطوة في سياق تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.

وحرص مركز الإيواء على توفير كافة أشكال الرعاية الصحية وقدّم خدمات الإيواء لجميع أفراد هذه المجموعة من المهاجرين، واطمأن إلى أنهم جميعًا بخير.

وأشاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بدور “اللواء 444 قتال المنطقة العسكرية طرابلس” الذي يمارسه على صعيد التصدي لكافة أشكال الجريمة وعمليات الفساد، وحرصه على التواصل مع بقية المؤسسات المعنية لتحقيق الصالح العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية