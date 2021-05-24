اليوم.. النواب يعقد جلسته لمناقشة الميزانية العامة

يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة رسمية في مدينة طبرق لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب، قد وجهت في وقت سابق الدعوة لأعضاء المجلس كافة للجلسة الرسمية التي ستعقد اليوم الإثنين القادم الثاني عشر من شهر شوال 1442.هـ الموافق لـ الرابع والعشرون من شهر مايو الجاري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، لمناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية قد سلمت الأسبوع الماضي الميزانية المعدلة لمجلس النواب.