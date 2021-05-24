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«عقيل»: رجال الأعمال لا يمولون الأحزاب المدنية خوفا من مليشيات «الإسلام السياسي»

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس حزب «الائتلاف الجمهوري»، المحلل السياسي عز الدين عقيل، أن هناك اتجاها داخل الحزب للمشاركة في الانتخابات، حتى لو بدعم بعض المستقلين، إن لم يكن هناك مرشحون من داخل الحزب.

وقال عقيل في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “العامل الرئيسي في حسم قرار الحزب بالمشاركة من عدمها سيظل مرتبطاً بتوجهات عملية التقييم الداخلي، وإمكانية إيجاد تحالف كبير بين القوى المدنية يكون قادراً على حصد كتلة مؤثرة من المقاعد تحت قبة البرلمان، ليتمكن من خلالها من التأثير في صناعة القرار السياسي”.

وأضاف “هناك عراقيل تواجه كثيراً من الأحزاب المدنية، ومنها نقص التمويل بسبب عزوف رجال الأعمال الليبيين عن دعمها، كون بعضها يعارض تيار الإسلام السياسي، وتخوفهم من الاعتداء عليهم من قبل أنصار وميليشيات هذا التيار، فضلاً عن تطلع أصحاب الأموال لتوجيه دعمهم لأحزاب كبيرة، ليضمنوا رد عوائد مساهمتهم بأشكال عدة، كالمناصب الوزارية التي تمنح لأقاربهم أو الصفقات”.

وتابع “تحالفا يضم تيار الإسلام السياسي وجماعات جهوية تستعد لخوض معركة شرسة في هذه الجولة الانتخابية لضمان عدم إفلات السلطة التي يقبض عليها منذ عام 2011 من بين يديه”.

واستطرد “أتوقع لجوء هذا التيار إلى أشكال العنف السياسي كافة الذي يرافق الانتخابات، من اغتيالات لشخصيات معارضة له، أو مداهمة وتدمير التجمعات والخيام الانتخابية لبعض المرشحين، وسيساعده على ذلك عدم وجود أي منظومة أمنية”.

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الأحزاب الإسلام السياسي الانتخابات رجال الأعمال

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ارى ان تفتحوا حسابات مصرفية خارج ليبيا ليتمكن من يدعمكم بتحويل المبلغ اليها . وانتم تتولون تحويلها الى ليبيا . وبهذا لا يستطيع المفسدون ملاحقتهم .

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