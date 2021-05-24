«منظمة الهجرة»: تزايد أعداد الأسر النازحة في ليبيا التي عادت لمنازلها

عدد متزايد من الأسر النازحة سابقا في ليبيا تعود الى أماكنها الأصلية، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، مشيرةً إلى أنه غالبا ما تفتقر الأسر العائدة الى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الأدوات المنزلية التي تحتاج إليها بشدة.

قدمت المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع United Nations OCHA أطقم المطبخ والمراتب والبطانيات ومجموعات النظافة العائلية والمشمع والمصابيح الشمسية وعلب الجيري لـ1,750 عائد في منطقة بو نجايم جنوب غرب سرت.

وقالت المنظمة إن هذه المساعدة تساهم في جهود العودة والانعاش التي تبذلها الأسر من خلال تلبية احتياجاتها العاجلة عند العودة.