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الشهيبي: العزوف عن المشاركة في الانتخابات يصب في مصلحة “الإسلام السياسي”

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام، توفيق الشهيبي، أنه يجرى الآن التنسيق مع “تكتلات مدنية” بهدف الضغط لإجراء الانتخابات في موعدها، نظراً لحالة التباطؤ في تهيئة الأجواء الملائمة، وما يتعلق بها من توفير الأمن اللازم، مشيراً إلى تأخر فتح الطريق الساحلي، وإخراج المرتزقة من البلاد، وهي أمور تؤثر على المناخ العام لعملية التصويت.

وقال الشهيبي في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”: “نحن في انتظار جلسة الملتقى السياسي الليبي التي ستنعقد نهاية الأسبوع الحالي برعاية أممية، لإقرار القاعدة الدستورية المقترحة، ومن ثم إصدار القانون الذي سيحدد شكل النظام الانتخابي، سواء اعتماد الترشح الفردي أو المختلط الذي يسمح للأحزاب بالمشاركة في قوائم إلى جانب المستقلين”.

وأضاف “سيتم الدفع بعناصر من الحزب أو قريبة منه لخوض السباق، وعدم ترك الساحة خاوية أمام ممثلي تيار الإسلام السياسي، وإذا ما تم اعتماد النظام الفردي، سيتحتم على الأحزاب الدفع بشخصيات من داخل صفوفها أو قريبة من توجهاتها الفكرية والسياسية للترشح بشكل مستقل، وبالطبع هذا قد يصعب عليها مستقبلياً ضبط توجهات تلك الشخصيات، فقد تعمل بعد استحواذها على المقعد البرلماني وفقاً لمصالحها، وليس لتوجهات الحزب”.

وتابع “العزوف عن التصويت في الانتخابات البرلمانية يعني تزايد فرص تيار الإسلام السياسي في الاستحواذ على عدد كبير من المقاعد، نظرا لقدرته على تنظيم صفوفه، والتزام أعضائه، على الرغم من ضعف شعبيته في الشارع”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • لا يوجد شئ اسمه اسلام سياسى فالاسلام دينا قيما يدعوا الى مكارم الاخلاق ومن يسمون انفسهم اسلام سياسى لا ينطبق عليهم اصلا صفة المسلم التى حددها رسول الله فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويديه بل ينطبق عليهم صفة المفلس لهذا نقول عليهم تيار الافلاس السياسى فولاية الفقيه غير موجودة فى الاسلام الذى يامر بالرجوع لاهل الذكر المتخصين فى كل مجال والسياسة لها اهلها وضرب رسول الله لنا مثلا فى هذا المجال
    والحديث كما ورد في صحيح مسلم عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون، فقال:”لو لم تفعلوا لصلح” قال: فخرج شيصا – أي رديئا -، فمر بهم فقال:”ما لنخلكم؟” قالوا: قلت كذا وكذا، قال:”أنتم أعلم بأمر دنياكم”. وفي رواية أخرى:”إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنّا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل”.

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