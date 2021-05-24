الكيلاني تبحث نظيرها التونسي سبل تعزيز التعاون بين ليبيا وتونس في مجالات الشؤون الاجتماعية

ليبيا – بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني مع وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

بيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، أشار إلى تدارس الجانبين الليبي والتونسي جملة من الموضوعات ذات العلاقة بنشاط الوزارتين. فيما قدم الطرابلسي نبذة مختصرة عن عمل وزارته وأنظمة الرعاية الاجتماعية في تونس.

بدورها قدمت الكيلاني شرحًا مبسطًا عن أهم الأعمال التي تقوم به وزارتها، من خلال مؤسساتها التابعة لها، والمتمثلة في صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي، في وقت تطرق فيها الجانبان للمنافع بكافة أشكالها النقدية والعينية والإيوائية، مع الإعراب عن الأمل في أن يكون اللقاء بداية للقاءات مقبلة.

وأضاف البيان: إن اللقاءات المقبلة ستكون للإعداد لاجتماع مشترك يتمخض عنه توقيع اتفاقيات جديدة، وتفعيل الاتفاقيات السابقة، فيما قدم الطرابلسي الدعوة للكيلاني لزيارة تونس ضمن وفد فني متخصص يضم الجهات التابعة لوزارتها، للاطلاع على ما تقدمه وزاره الشؤون الاجتماعية في تونس.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن الزيارة المرتقبة تأتي لبحث متابعة الخدمات التي تقدمها الوزارة التونسية من خلال المؤسسات التابعة لها، وتدارس أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين الليبي والتونسي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها بما يحقق المنفعة لكلا الشعبين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية