«البيوضي»: الأحزاب المدنية غير قادرة على الظهور وتنظيم الصفوف للانتخابات

أكد الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي، أن الأحزاب المدنية غير قادرة على الظهور أو تنظيم الصفوف استعداداً للتنافس بالانتخابات.

وقال البيوضي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “هل لدى هؤلاء قدرة على التواصل مع المواطنين والتعامل معهم وفهم ديناميكية الوعي الجمعي؟ وهل يوجد في ليبيا حياة حزبية أصلاً؟”.

وأضاف “شكل النظام الانتخابي لم يتحدد بعد، ولكننا نفضل أن تجرى وفقاً للنظام الفردي، بعيداً عن نظام القوائم ومشاركة الأحزاب والكيانات، لأنها غير موجودة أصلاً، وإن وجدت فهي لا تعبر عن الديمقراطية بوجهها الحداثي”.

وتابع “المشكلة في ليبيا أكثر تعقيداً من كونها قواعد وقوانين، إذ إن الأمر مرتبط أيضاً بقناعة الشارع، ويتبقى السؤال: هل سيقبل المواطنون على الانخراط في الانتخابات، أم أنهم سيفضلون المقاطعة، وبالتالي تكون النتيجة إنتاج شرعيات مهلهلة؟”.