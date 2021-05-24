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«البيوضي»: الأحزاب المدنية غير قادرة على الظهور وتنظيم الصفوف للانتخابات

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي، أن الأحزاب المدنية غير قادرة على الظهور أو تنظيم الصفوف استعداداً للتنافس بالانتخابات.

وقال البيوضي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “هل لدى هؤلاء قدرة على التواصل مع المواطنين والتعامل معهم وفهم ديناميكية الوعي الجمعي؟ وهل يوجد في ليبيا حياة حزبية أصلاً؟”.

وأضاف “شكل النظام الانتخابي لم يتحدد بعد، ولكننا نفضل أن تجرى وفقاً للنظام الفردي، بعيداً عن نظام القوائم ومشاركة الأحزاب والكيانات، لأنها غير موجودة أصلاً، وإن وجدت فهي لا تعبر عن الديمقراطية بوجهها الحداثي”.

وتابع “المشكلة في ليبيا أكثر تعقيداً من كونها قواعد وقوانين، إذ إن الأمر مرتبط أيضاً بقناعة الشارع، ويتبقى السؤال: هل سيقبل المواطنون على الانخراط في الانتخابات، أم أنهم سيفضلون المقاطعة، وبالتالي تكون النتيجة إنتاج شرعيات مهلهلة؟”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • كلام فارغ
    وعارفين انفسهم ان معظمهم ليسوا ليبيين ..!!! وهذا واضح
    والفساد الي متسببين فيه حيوءذي آلى وضعهم وراء القضبان زيهم زي النواب –
    لان القضاء والقانون لا يسمح لاي ناءب او حزب او وزير باستغلال مركزه الاداري لاختلاس الاموال العامة من الدولة – وخلق ثغرات اجتماعية ووطنية
    ولهذا السبب هم يرفضون ويتهربون من القضاء الاسلامي والمحاسبة المالية ويضعون اللوم على المواطن البسيط – الذي أعطي ثقته في من لا يستحق ……!!!’ ومازالوا مستمرين في الفساد والضلال المبين .
    “الحل الديمقراطية المباشرة فالقاعات “

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